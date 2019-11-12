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    «Голден Стэйт» — «Юта»: молодость против дисциплины

    «Голден Стэйт» — «Юта». Прогноз и ставки на игру НБА 12 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Голден Стэйт» — «Юта»
    Д'Анджело Расселл
    Прогноз на «Голден Стэйт» — «Юта».
    Во вторник, 12 ноября, Уорриорз будут принимать на своей площадке Юту Джаз. Начало матча — в 06:30 мск.

    «Голден Стэйт»

    На команду из «золотого» штата обрушилось куча проблем ещё до начала сезона и рассказывать про них в сотый раз как-то совсем не хочется.

    «Голден Стэйт» придётся играть молодым большую часть сезона, и тут уже Стив Керр должен в полной мере продемонстрировать своё мастерство и показать, чего он стоит как главный тренер.

    Помимо того, что все звёзды травмированы, так ещё и Д'Анджело Расселл всё никак не может успокоиться и зарабатывает удаления по ходу матчей.

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    Рулевому «Голден Стэйт» в такой ситуации явно не позавидуешь, но таково бремя коуча в НБА. Команда выиграла только два матча в сезоне и очень сложно поверить, что в матче с хорошо укомплектованной Ютой парни из Окленда смогут противопоставить что-то дельное.

    «Юта»

    «Джазмены» представляют собой отлично сбалансированную команду, в которой дисциплина на первом месте и каждый игрок выполняет строго отведённую ему роль.

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    Учитывая наличие в составе Руди Гобера, который снимает все не только на своём кольце, но и на чужом. А также Донован Митчелл, который после Чемпионата мира в Китае как будто перепрыгнул сразу через несколько уровней и показывает фантастический баскетбол в каждой игре.

    Главный тренер «Юты» Куин Снайдер известен своими навыками построить непроходимую защиту учитывая наличие таких больших в составе, как Гобер и Богданович. Но при этом Митчелл и Конли создают нужную динамику при атакующих действиях и могут играть как пик-н-роллы, так и быстро передвигать мяч по периметру в поисках свободных партнёров.

    Для «Голден Стэйт» единственным вариантом при котором можно на что-то рассчитывать будет только полная самоотдача игроков, которые выйдут в старте на этот матч. И если подопечные Стива Керра сыграют так же как в матче с Портлендом, то мизерные шансы одержать победу в этом поединке у них всё же будут.

    Прогноз

    По причине того, что у Голден Стэйт сейчас основной состав это все кто был выбран на драфте 2019 + Д’Анжело Рассел, то сомнений что верх в этой встрече практически не остаётся — П2. 0

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