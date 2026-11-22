В финале Итогового турнира АТР первая ракетка мира Александр Зверев уступил испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:7 (7:9).

Карлос Алькарас globallookpress.com

Перед матчем

До финального противостояния Зверев не отдал своим соперникам ни одного сета, показав, что находится в отличной форме и не зря на данный момент является сильнейшим теннисистом мира. В группе он поочерёдно обыграл Рафаэля Ходара, Бена Шелтона и Артюра Фиса, а в полуфинале — Даниила Медведева.

Александр Зверев globallookpress.com

Алькарас тоже легко выиграл свою группу, обыграв всех соперников — Фрэнсиса Тьяфо, Даниила Медведева и Франко Коболли — в двух сетах. В полуфинале ему пришлось повозиться с Шелтоном, но после поражения в первой партии испанец взял себя в руки и довёл матч до победы. По личным встречам сейчас впереди Алькарас (7-6). Последний матч между ними состоялся в полуфинале Australian Open в конце января этого года, и там Карлос выиграл в пяти сетах.

Ход игры

Уже в первом гейме у Зверева появились проблемы на своей подаче. Алькарас имел три брейк‑пойнта, но в итоге немецкий теннисист забрал гейм.

Зато в третьем гейме первая ракетка мира уступил без шансов. Алькарас повёл 2:1 и уверенно затем забрал свою подачу — 3:1 в пользу испанца.

Зверев проиграл и пятый гейм, совершив много невынужденных ошибок. Счёт стал 4:1 в пользу Алькараса. Но и испанец показал, что и он не робот, и отдал свою подачу. Однако Зверев похоронил забрезжившую надежду спасти сет, снова совершив множество ошибок и потеряв подачу. Счёт — 5:2 в пользу Алькараса, а на своей подаче он был безжалостен, реализовав первый же сетбол.

Александр Зверев globallookpress.com

Первый гейм второго сета Зверев уверенно забрал, отдав всего один пойнт сопернику. Так же поступил и Алькарас. Зато в третьем гейме на своей подаче у него снова появились проблемы, и с первого же брейка испанец сделал счёт 2:1 в свою пользу, не отдав ни одного поинта. Это уже серьёзная заявка на чемпионский титул. Алькарас без проблем забрал свою подачу — и счёт стал 3:1 в его пользу.

Дальше Зверев, Алькарас и снова Зверев забирали геймы на своей подаче, и счёт стал 4:3 — впереди испанский теннисист, у которого отличные шансы взять восьмой гейм. Неожиданно он отдает его и появляется неожиданная интрига, а Зверев сравнивает счет с первого же брейка. Этот успех его воодушевил, и он забрал уверенно две свои подачи. То же самое сделал и Алькарас. Игра перешла на тай-брейк.

Александр Зверев globallookpress.com

Там испанец сразу делает брейк и забирает две свои подачи. 3:0 в его пользу, но затем Зверев берет две свои и две подачи Алькараса, поведя 4:3. А потом еще две и теперь имеет три сет поинта при счете 6:3. В итоге, он их не реализует и отдает четыре очка подряд, но и Алькарас не смог реализовать первый матчбол — 7:7. Со второй попытки у него это получилось сделать и есть первый чемпионский титул на Итоговом турнире в карьере!

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Соперники были на корте 2 часа 2 минуты. Алькарас 7 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки, реализовав при этом 4 брейк-пойнта из 7. Зверев сделал 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел воспользоваться 2 брейк-пойнтами из 5.

23-летний испанец по делу выиграл Итоговый турнир-2026. Ранее его лучшим достижением на нём был выход в финал в прошлом году. Зверев совершил очень много ошибок в решающем матче, что непозволительно на таком уровне. Этой победой Алькарас показал, что постепенно возвращает себе былые кондиции после травмы и готов вернуть себе звание первой ракетки мира.

Что дальше?

Оба теннисиста с 24 по 29 ноября примут участие в Кубке Дэвиса за свои сборные, а потом проведут несколько выставочных матчей в декабре.