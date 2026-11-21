Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал Итогового турнира ATP, одержав победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:3, 6:4.

Даниил Медведев globallookpress.com

Перед матчем

Медведев седьмой раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир, победителем которого стал в 2020 году. В этом розыгрыше дела россиянина идут неплохо. В первом туре Даниил одержал победу над итальянцем Флавио Коболли, обыграв его в двух сетах — 7:6, 6:3. Во втором матче Медведев уступил Карлосу Алькарасу — 2:6, 4:6.

Тиафо впервые играет на Итоговом турнире. В текущем сезоне он набрал 3390 очков и занял восьмое место в чемпионской гонке. В стартовом матче американец проиграл Карлосу Алькарасу даже более разгромно, чем россиянин — 2:6, 2:6. Зато Во втором туре он одержал победу над итальянцем Флавио Коболли — 7:6, 6:0.

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

В результате и Тиафо, и Медведев претендуют на путевку в полуфинал в очной встрече. Медведев выиграл шесть из восьми матчей против Тиафо, но их предыдущая встреча, состоявшаяся в начале сентября в 1/8 финала US Open, завершилась победой американца со счетом 7:6, 6:4, 7:6.

Ход матча

После относительного равной борьбы в первых геймах, Медведев начал взвинчивать темп, заставляя Тиафо ошибаться. В первом сете статистика ударов навылет и невынужденных ошибок — 15/4 у Медведева, 8/6 у Тиафо.

Второй сет получился куда более напряженным. Теннисисты долго шли вровень, но в девятом гейме американец начал буквально сорить мячами, а Медведе выдал пару прекрасных ударов.

Даниил Медведев globallookpress.com

Тиафо постепенно начал затягивать время перед подачей, за что получил два предупреждения от Фергюса Мёрфи, причем второе на брейк-пойнте, где он потерял первую подачу. Затем американец сорвал удар справа, а Даниил на одних подачах забрал последний гейм и вышел в полуфинал.

Во втором сете у Медведева статистика по ударам навылет / невынужденным ошибкам — 13/10, у Тиафо -16/15.

Соперники провели на корте 1 час 22 минуты. Медведев по ходу встречи 15 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, реализовав два брейк-пойнта из шести заработанных. Тиафо сделал шесть эйсов.

Итог

Россиянин вышел в полуфинал Итогового турнира четвертый раз в карьере. Ранее он доходил до этой стадии турнира в 2020, 2021 и 2023 годах. Кроме того, Медведев одержал 43-ю победу на харде в этом сезоне — он лидер тура по этому показателю.

Даниил Медведев globallookpress.com

В текущем сезоне Медведев набрал 3820 очков и занял пятое место в чемпионской гонке. В этом году он выиграл турниры в Брисбене, Дубае, Ханчжоу и Алматы. На уровне ATP 1000 лучшим результатом Медведева стал выход в финал турнира в Индиан-Уэллс. В Риме и Шанхае он дошел до полуфинала.

Что дальше?

За выход в финал Медведев поборется с первой ракеткой мира Александром Зверевым. Россиянин ведет по личным всречам с немцем — 14:8.