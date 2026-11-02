Шестая ракетка мира итальянец Флавио Коболли снялся с «тысячника» в Париже.

Флавио Коболли globallookpress.com

Он должен был провести стартовый матч с победителем встречи между Ян-Леннардом Штруффом (Германия) и Артюром Жа (Франция).

Вместо него в сетке выступит аргентинец Тьяго Агустин Тиранте (53).

Предположительно, причиной снятия Коболли стала травма, из-за которой теннисист ранее досрочно завершил выступление на «пятисотнике» в Вене.

В текущем сезоне 24-летний итальянец дебютировал в топ-10 рейтинга ATP. В июне Коболли дошел до финала «Ролан Гаррос», где уступил нынешней первой ракетке мира Александру Звереву.