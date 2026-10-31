Теннисист из Монако Валантен Вашеро, занимающий 31-е место в рейтинге ATP, вышел в финал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

Валантен Вашеро globallookpress.com

В полуфинале 27-летний представитель Монако обыграл 13-ю ракетку мира американца Тейлора Фрица со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Соперники провели на корте 1 час 27 минут.

По ходу встречи Вашеро выполнил 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Фрица 11 подач навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из 3.

Для Вашеро этот финал станет вторым в карьере на турнирах категории ATP. В матче за титул монегаск сыграет с победителем второго полуфинала между чехом Иржи Легечкой и немцем Яном-Леннардом Штруффом.