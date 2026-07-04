Российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на Уимблдоне-2026.

Людмила Самсонова globallookpress.com

В матче третьего раунда 41-я ракетка мира уступила представительнице Чехии Мари Боузковой со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 4:6. Противостояние продолжалось 3 часа 24 минуты.

За это время Самсонова выполнила шесть эйсов, совершила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 20. Боузкова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и выиграла три брейк-пойнта из девяти.

В четвертом круге Мари Боузкова сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк, которая занимает 13-е место в рейтинге.