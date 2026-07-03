Лучший теннисист мира Янник Синнер переиграл американца Дженсона Бруксби (81‑я ракетка мира) в третьем круге Уимблдона со счётом 6:4, 6:3, 6:4.

Янник Синнер globallookpress.com

Соперники были на корте 2 часа 15 минут. Первая ракетка мира за это время выполнил 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 13 заработанных брейк‑пойнтов.

На счету американца — 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейка из 5 заработанных шансов.

Также прошёл дальше и японец Шинтаро Мошизуки (151) в четырёх сетах он оказался сильнее испанца Рафаэля Ходара (26) — 6:1, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4. Матч длился 3 часа 2 минуты.

Синнер и Мошизуки сыграют между собой в 1/8 финала Уимблдона.