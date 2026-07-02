Грек Стефанос Циципас высказался по поводу своего разгромного поражения в третьем круге на Уимблдоне от легендарного сербского теннисиста Новака Джоковича — в трёх сетах со счётом 3:6, 2:6, 4:6.

Стефанос Циципас globallookpress.com

«Да, сейчас она есть. Я почувствовал это по ходу матча. Надеюсь, в следующий раз всё будет иначе. Я выхожу на корт не для того, чтобы демонстрировать хороший настрой. Я выхожу доминировать и побеждать. Не знаю, что ещё можно сказать. Моя цель — не показать правильное отношение, а сделать всё возможное, чтобы контролировать матч и выиграть его», — сказал Циципас на пресс‑конференции.

В настоящее время перевес в личных встречах на стороне Джоковича: он выиграл у Циципаса 13 матчей и уступил только в двух. Соперником серба в 4‑м раунде станет француз Артур Риндеркнеш.