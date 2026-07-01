Девятая ракетка мира Каролина Мухова вышла в третий круг Уимблдона-2026.

Каролина Мухова globallookpress.com

Чешка в двух сетах обыграла китаянку Шуай Чжан со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В ее рамках Мухова девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шуай три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге турнира Мухова сыграет с представительницей Таиланда Мананчэйей Савангкаев.