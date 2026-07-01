Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла чешке Барборе Крейчиковой в матче второго круга Уимблдона.

Мирра Андреева globallookpress.com

Россиянка (5-я ракетка мира) уступила представительнице Чехии (38-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 5:7, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 44 минуты.

За весь матч Андреева допустила 4 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 12-и возможных. Крейчикова сделала 9 эйсов при 4-х реализованных брейк-поинтах.

После этого матча Крейчикова пробилась в третий круг Уимблдона, где сыграет против своей соотечественницы Николы Бартуньковой.