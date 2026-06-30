прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 1.99

Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Барборы Крейчиковой во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

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Крейчикова

Барбора в первом раунде одержала уверенную победу над 17-летней британкой Ханной Клагмен — 6:1, 6:4.

Чешская теннисистка выиграла пять из шести матчей на траве в этом сезоне.

В середине июня Крейчикова дошла до финала в Хертогенбосе. При этом она не смогла выйти на решающий матч из-за респираторного заболевания.

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На неделе перед британским мэйджором 30-летняя чешка проиграла австралийке Кимберли Биррелл в первом круге турнира в Истборне.

Крейчикова провела 20 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 13 побед и семь поражений.

Крейчикова — чемпионка Уимблдона-2024. В прошлом году она не смогла пройти третий круг, проиграв Эмме Наварро.

Андреева

Мирра начала турнир с победы над Магдой Линетт.

Матч, как и ожидалось, получился не самым простым, россиянке не удалось разгромить польскую теннисистку — 7:5, 6:4.

Это был всего лишь второй матч Андреевой после победы над Ролан Гаррос.

На неделе перед британским мэйджором Андреева уступила Екатерине Александровой (3:6, 4:6) на турнире в Бад-Хомбурге.

Мирра выиграла 23 из последних 27-ти матчей.

Весной, перед триумфом в Париже, Андреева выиграла «пятисотник» в австрийском Линце и дошла до финала на «тысячнике» в Мадриде.

В текущем сезоне 19-летняя теннисистка провела 47 матчей. На этом отрезке у нее 37 побед и десять поражений.

В прошлом году лучшим результатом Андреевой на траве стал выход в четвертьфинал Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Крейчиковой в этом матче можно поставить за 2.89, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: Мирра выиграла три из четырех предыдущих матчей против Барборы. Несмотря на это, все равно уместно сказать, что россиянке досталась чересчур опасная соперница. Крейчикова способна тормознуть даже одну из фавориток турнира. Поэтому оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.

1.99 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Крейчикова — Андреева принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.99.