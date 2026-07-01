В следующем круге Уимблдона Александрова встретится с американской теннисисткой Ивой Йович .

За весь матч Александрова сделала 7 эйсов при 5-и реализованных брейк-поинтах. Тараруди допустила 2 двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта.

Россиянка (19-я ракетка мира) одолела представительницу Таиланда (99-я ракетка мира) со счетом — 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над тайкой Ланланой Тараруди в матче второго круга Уимблдона.

1.95

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