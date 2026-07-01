Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над тайкой Ланланой Тараруди в матче второго круга Уимблдона.
Россиянка (19-я ракетка мира) одолела представительницу Таиланда (99-я ракетка мира) со счетом — 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 48 минут.
За весь матч Александрова сделала 7 эйсов при 5-и реализованных брейк-поинтах. Тараруди допустила 2 двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта.
В следующем круге Уимблдона Александрова встретится с американской теннисисткой Ивой Йович.