Четвертая ракетка мира Тейлор Фриц вышел во второй круг Уимблдона-2026.

Тейлор Фриц globallookpress.com

Американец в трех сетах обыграл серба Душана Лайовича со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Фриц сделал 14 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал при этом 4 брейк-пойнта из 10. Лайович три раза подал навылет, допустив при этом три двойные ошибки. А также сербский теннисист не сумел реализовать единственный брейк-пойнт.

Следующим соперником Фрица станет победитель матча между Патриком Кипсоном и Маккензи Макдональдом, которые также представляют США.