В следующем круге Уимблдона-2026 Новак Джокович сразится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом .

За весь матч сербский теннисист сделал 15 эйсов и реализовал 3 брейк-поинта из 6-и. У Ибин сделал столько же эйсов при одном реализованном брейк-поинте.

Джокович (8-я ракетка мира) одолел представителя Китая (102-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Игра продолжалась 3 часа 16 минут.

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над китайцем У Ибином в матче первого круга Уимблдона-2026.

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