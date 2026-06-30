Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над китайцем У Ибином в матче первого круга Уимблдона-2026.
Джокович (8-я ракетка мира) одолел представителя Китая (102-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Игра продолжалась 3 часа 16 минут.
За весь матч сербский теннисист сделал 15 эйсов и реализовал 3 брейк-поинта из 6-и. У Ибин сделал столько же эйсов при одном реализованном брейк-поинте.
В следующем круге Уимблдона-2026 Новак Джокович сразится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.