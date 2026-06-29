Казахстанский теннисист Александр Шевченко проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче первого круга Уимблдона-2026.
Шевченко (99-я ракетка мира) уступил представителю Канады (4-я ракетка мира) со счетом — 3:6, 1:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 35 минут.
За весь матч Оже-Альяссим сделал 15 эйсов и допустил одну двойную ошибку. Шевченко допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта.
В следующем круге Уимблдона-2026 Оже-Альяссим сыграет против хорватского теннисиста Дино Прижмича.