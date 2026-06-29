Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над венгеркой Панной Удварди в первом круге Уимблдона-2026.
Россиянка (19-я ракетка мира) одолела представительницу Венгрии (69-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 19 минут.
За весь матч Александрова сделала 5 эйсов и реализовала 4 брейк-поинта из 10-и. Удварди допустила 5 двойных ошибок и реализовала один брейк-поинт.
В следующем круге Уимблдона-2026 Александрова сразится с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди.