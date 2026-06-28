Мирра Андреева сохранила за собой пятую позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Мирра Андреева globallookpress.com

На прошедшей неделе 19-летняя россиянка завершила выступление во втором раунде турнира в Бад-Хомбурге, проиграв соотечественнице Екатерине Александровой (3:6, 4:6). Последняя затем уступила в четвертьфинале Наоми Осаке (2:6, 2:6) и осталась на 19-й строчке рейтинга.

В топ-листе также зафиксированы изменения других россиянок: Диана Шнайдер переместилась на 15-е место (+1), Анна Калинская удержала 20-ю позицию, а Людмила Самсонова поднялась на 41-ю строчку (+1).

Лидерство в мировом рейтинге сохраняет Арина Соболенко из Беларуси, следом за которой идут Елена Рыбакина (Казахстан) и Ига Свентек (Польша).