Чешская теннисистка Каролина Мухова победила Наоми Осаку из Японии в финале турнира в Бад-Хомбурге (Германия).

Каролина Мухова globallookpress.com

Встреча продолжалась 49 минут и завершилась при счете 6:1, 1:0 в пользу 11-й ракетки мира. После этого японка приняла решение о снятии с игры из-за травмы.

Мухова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Осаки три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Таким образом, Мухова выиграла второй титул в сезоне и третий — в карьере.