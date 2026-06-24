127-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдона-2026.
Россиянин в двух сетах обыграл Киммера Коппеянса из Бельгии со счётом 7:6, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Коппеянса шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В финале квалификации Сафиуллин сыграет с швейцарцем Жеромом Kимом.