127-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдона-2026.

Роман Сафиуллин globallookpress.com

Россиянин в двух сетах обыграл Киммера Коппеянса из Бельгии со счётом 7:6, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Коппеянса шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В финале квалификации Сафиуллин сыграет с швейцарцем Жеромом Kимом.