94-я ракетка мира Алина Корнеева преодолела второй круг квалификации Уимблдона-2026.

Алина Корнеева globallookpress.com

Россиянка в трех сетах обыграла испанку Андреа Ласаро Гарсию со счетом 6:2, 6:7, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Корнеева три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Гарсии один эйс, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

За выход в основную сетку соревнований Корнеева поспорит с победительницей матча Юлия Риера (Аргентина) — Фиона Кроули (США).