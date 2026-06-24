Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц официально снялся с турнира категории ATP-250 в британском Истбурне, где он должен был защищать свой прошлогодний титул.

Тейлор Фриц globallookpress.com

Первым соперником американца в рамках второго круга должен был стать британец Ян Хоински, однако организаторы соревнований подтвердили отмену матча из-за отказа Фрица от участия.

В 2026 году Фриц провел на профессиональном уровне 31 матч, одержав 19 побед при 12 поражениях. Спортсмен трижды добирался до финальных стадий. Он уступил Бену Шелтону в финале турнира в Далласе и в Штутгарте, а также проиграл Фрэнсису Тьяфу в решающем матче пятисотника в Галле всего три дня назад.