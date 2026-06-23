88-я ракетка мира Стефанос Циципас не смог выйти во второй круг турнира ATP-250 на Мальорке.

Стефанос Циципас globallookpress.com

Грек в двух сетах уступил перуанцу Игнасио Бусе со счетом 6:7, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Циципас 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бусе пять эйосв, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В следующем раунде Бусе сыграет с чешским теннисистом Витом Копривой