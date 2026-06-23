Четырнадцатая ракетка мира Жасмин Паолини не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Истбурне.

Жасмин Паолини globallookpress.com

Итальянка в двух сетах потерпела поражение от Татьяны Марии из Германии со счетом 4:6, 3:6.

Матч продлился 1 час 29 минут. По ходу матча Паолини не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Марии восемь эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-поинта из 13.

В следующем раунде немка сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Захаровой и украинкой Юлией Стародубцевой.