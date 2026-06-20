Чешская теннисистка Мария Боузкова оформила выход в финал травяного турнира категории WTA-250 в британском Ноттингеме. Для 27-летней спортсменки этот финал станет уже десятым в профессиональной карьере под эгидой WTA и вторым в текущем сезоне.

Мария Боузкова globallookpress.com

В полуфинальном поединке, который продолжался 1 час 20 минут, Боузкова, занимающая 27-ю строчку в мировом рейтинге, уверенно переиграла свою соотечественницу и бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову (ныне 87-й номер классификации WTA) со счетом 6:4, 6:1.

В решающем матче за главный трофей турнира чешка поспорит с победительницей второго полуфинала, в котором встречаются американка Эмма Наварро и представительница Швейцарии Виктория Голубич.