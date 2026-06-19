Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер высказался о победе над Даниилом Медведевым из России в четвертьфинале турнира в Галле.

Даниэль Альтмайер globallookpress.com

«Это очень важная победа, особенно на покрытии, где я раньше не добивался больших успехов. Очень рад, что смог пройти дальше. Сейчас меня переполняют эмоции, но прежде всего счастлив. Хочу просто насладиться этим моментом.

В Галле играю гораздо агрессивнее. Всегда считал себя талантливым игроком и чувствовал, что нужно раскрыть этот потенциал. В детстве часто выходил к сетке, но потом стал чувствовать себя комфортнее на медленных покрытиях. Сейчас мы по-новому взглянули на игру на быстрых кортах, это отлично работает», — отметил Альтмайер в интервью на корте.

В полуфинале Альтмайер сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).