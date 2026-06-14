Американский теннисист Бен Шелтон, занимающий пятую строчку мирового рейтинга, завоевал титул чемпиона на турнире АТР-250 в немецком Штутгарте.

Бен Шелтон globallookpress.com

В финальном матче он одержал победу над своим соотечественником Тейлором Фрицем, который находится на девятом месте в рейтинге ATP, со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. За это время Бен Шелтон выполнил девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх попыток. Его соперник, Тейлор Фриц, сделал 14 эйсов без двойных ошибок, но смог реализовать только два брейк-пойнта из одиннадцати.

Для 23-летнего Шелтона этот титул стал шестым в его карьере на турнирах АТР и третьим в сезоне 2026 года.