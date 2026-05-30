Немецкий теннисист Александр Зверев (3‑я ракетка мира) продолжает выступления на «Ролан Гаррос».

В матче третьего круга он в четырёх сетах переиграл хозяина корта Кентена Алиса (90) со счётом 6:4, 6:3, 5:7, 6:2.

Их встреча длилась чуть более трёх часов. За это время Зверев сделал 6 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и смог реализовать 7 из 17 брейк‑пойнтов.

Француз сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не смог реализовать 3 брейк‑пойнта из 5 заработанных за матч.

Соперником Зверева в 1/8 финала французского мэйджора станет голландец Йеспер де Йонг (106), выбивший из турнира Карена Хачанова.