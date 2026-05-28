Норвежский теннисист Каспер Рууд выиграл у Хамада Меджедовича из Сербии во втором круге «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа и 5 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу 16-й ракетки мира Рууда.

Рууд совершил 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из девяти. На счету Меджедовича пять подач навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-поинта из семи попыток.

В третьем круге норвежцу Рууду предстоит сыграть против представителя США Томми Пола.