Третья ракетка мира Ига Свентек одержала победу в матче второго круга «Ролан Гаррос»-2026.

Полька в двух сетах обыграла Сару Бейлек (35) из Чехии со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 34 минуты. За время игры Бейлек не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Свентек ни разу не подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и сумела реализовать 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

В следующем раунде турнира Свентек сыграет с победительница матча между Еленой Остапенко (Латвия) и Магдой Линетт (Польша).