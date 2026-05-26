Шестнадцатая ракетка мира Наоми Осака одержала победу в матче первого круга «Ролан Гаррос»-2026.

Японка в двух сетах обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 6:3, 7:6.

Встреча продлилась 1 час 55 минут. За это время Осака четырежды подала на вылет, дважды совершила двойные ошибки и выиграла 2 из 7 брейк-поинтов. Зигемунд же не совершила ни одного эйса, четыре раза совершила двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт из пяти.

В следующем раунде турнира Осака сыграет против Донны Векич из Хорватии.