Четырнадцатая ракетка мира Андрей Рублев завершил свое выступление в турнире ATP-1000 в Риме на стадии четвертьфинала.

Россиянин в двух сетах уступил первому номеру рейтинга ATP Яннику Синнеру из Италии со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В ее рамках Рублев один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Синнера два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале римского «Мастерса» Синнер сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевем и Мартином Ландалусом из Испании.