Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия).

Россиянин (9-я ракетка мира) одолел представителя Аргентины (69-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час 23 минуты.

За весь матч Медведев сделал 6 эйсов и реализовал 4 брейк-поинта из 10-и. Тиранте допустил 3 двойных ошибки при одном реализованном брейк-поинте.

Даниил Медведев пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет против испанца Мартина Ландалуса (94-я ракетка мира).