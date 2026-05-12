В 1/8 финала теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, переиграл в двух сетах своего соотечественника Андреа Пеллегрино (155) со счётом 6:3, 6:3.

Янник Синнер globallookpress.com

Их встреча длилась 1 час 30 минут. За это время Синнер сделал 3 эйса, обошёлся без двойных ошибок и реализовал единственный брейк‑пойнт.

На счету Пеллегрино — две подачи навылет, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк‑пойнт.

В четвертьфинале Синнер будет ждать победителя пары Андрей Рублёв (Россия, 12) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q).