Российский теннисист Андрей Рублёв успешно преодолел третий круг «Мастерса» в Риме.

Уроженец Москвы, занимающий 14-е место в мировом рейтинге, уверенно обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину. Встреча завершилась в пользу россиянина в двух сетах — 6:4, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 13 минут. Рублёв выполнил один эйс, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать три брейк-пойнта из четырёх.

Испанский теннисист не отметился подачами навылет и двойными ошибками, а также использовал лишь один из четырёх заработанных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Рублева станет победитель матча между американцем Брэндоном Накасимой и грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.