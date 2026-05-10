Первая ракетка мира Янник Синнер поделился мыслями о психологическом состоянии перед матчами.

Отвечая на вопрос о сомнениях, которые сопровождали его в юности и остаются ли они сейчас, итальянский теннисист отметил, что полностью избавиться от них невозможно и в этом нет необходимости.

По словам Синнера, определенный уровень сомнений перед выходом на корт присутствует всегда, и это естественная часть профессионального спорта.

«Перед каждым матчем сомнения есть — это нормально. Если их нет, значит, тебе всё равно. Сейчас я стал более осознанным, чем раньше, но даже сейчас захожу на корт с небольшими сомнениями.

Важно уметь с этим справляться, потому что сомнение связано с давлением. Если ты не способен его выдерживать, возможно, стоит остановиться. Это не только про игру, но и про внутреннее состояние. На корте нужно понимать свои сильные стороны и просто идти вперед», — цитирует Синнера пресс-служба ATP.