Австралийский теннисист Алекс де Минор, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, не смог продолжить участие в турнире «Мастерс» в Риме (Италия).

В стартовом матче он уступил итальянцу Маттео Арнальди (106-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6. Матч длился 2 часа 57 минут.

За это время де Минор выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Арнальди сделал три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде турнира Маттео Арнальди встретится с испанским теннисистом Рафаэлем Ходаром.