Сербский теннисист Миомир Кецманович, занимающий 70-е место в мировом рейтинге, успешно преодолел стартовый раунд «Мастерса» в Риме. В матче первого круга он уверенно обыграл чеха Далибора Сврчину со счетом 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Кецманович надежно действовал на своей подаче, не выполнил ни одного эйса, однако избежал двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13 возможных.

Сврчина, занимающий 116-ю строчку мирового рейтинга, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать лишь три брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира в Риме Кецманович встретится с российским теннисистом Андреем Рублевым.