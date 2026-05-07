Россиянка Мирра Андреева начала турнир серии «Мастерс» в Риме с разгромной победы.

Седьмая ракетка мира в двух сетах разгромила хорватку Антонию Ружич (57) со счётом 6:1, 6:0 во втором круге «тысячника».

Игра длилась чуть более часа. За это время Андреева четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк‑пойнтов из 12 заработанных.

На счету её соперницы — ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк‑пойнт из трёх заработанных.

Дальше Андреева сыграет с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Виктория Голубич (Швейцария).