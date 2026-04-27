Австрийская теннисистка Анастасия Потапова победила Елену Остапенко из Латвии в третьем круге турнира в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу бывшей россиянки.

Потапова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Остапенко четыре эйса, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В следующем круге Потапова сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана.