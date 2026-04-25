Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о своем снятии с поединка против Энн Ли в третьем круге турнира в Мадриде (Испания).

Ига Свентек globallookpress.com

«Чувствую себя не очень хорошо. Последние два дня были ужасными. Думаю, у меня какой-то вирус, так что я знаю, что вы хотите получить ответы, но вам лучше быть осторожными. Были часы, когда всё было хорошо, были часы, когда было очень плохо. Я слышала, что некоторые игроки считают, что вирус где-то бродит по территории. Так что да, я уверена, что через пару дней всё будет в порядке, но у меня совсем не было энергии, совсем не было стабильности, и я просто чувствовала себя очень плохо физически. А вчера было ещё хуже. Поэтому я подумала, что сегодня может быть лучше, и, возможно, так и было, но недостаточно, чтобы сыграть теннисный матч. Я понимала, что будет тяжело, но всё равно хотела попробовать, потому что за свою карьеру я болела всего два раза и всё равно могла выиграть большинство матчей. Так что, думаю, всё зависит от тяжести болезни, и, наверное, на этот раз было хуже, чем раньше, а о симптомах говорить не хочется», — цитирует Свентек «Чемпионат».

В следующем круге Энн Ли сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.