Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, занимающий 15-е место в мировом рейтинге, успешно прошел в следующий этап турнира «Мастерс» в Мадриде.

Музетти одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем, который находится на 63-й строчке рейтинга, со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Встреча длилась 1 час 47 минут.

За это время Музетти продемонстрировал три эйса, одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести попыток. Хуркач, в свою очередь, сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог взять ни одного брейк-пойнта из девяти возможных.

В следующем раунде Лоренцо Музетти сразится с победителем матча между Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины и Таллоном Гикспуром из Нидерландов.