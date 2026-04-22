Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала победу над чешкой Терезой Валентовой в первом круге турнира в Мадриде.

Юлия Путинцева globallookpress.com

Путинцева (80-я ракетка мира) одолела представительницу Чехии (51-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 4:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 54 минуты.

За весь матч Путинцева не сделала ни одного эйса и реализовала 5 брейк-поинтов из 15-и возможных. Валентова допустила 7 двойных ошибок при 4-х реализованных брейк-поинтов.

В следующем круге турнира в Мадриде Путинцева сыграет против украинской теннисистки Марты Костюк.