Российский теннисист Андрей Рублёв поделился своими впечатлениями от работы с известным в прошлом игроком Маратом Сафиным.

«Марат пока занят своими делами, он будет в Риме. Но он следит, пишет, все хорошо. Здесь со мной Фернандо Висенте, физио, фитнес-тренер, агент, друзья.

В целом мне с Маратом очень легко. Есть коннект. Со стороны может казаться, что он говорит — как можно так ошибаться, куда ты бьешь? Но в этом — ноль агрессии и давления. Сейчас, спустя год, могу сказать, что Марат вообще не жесткий как тренер. Понятно, что когда я могу сглупить, он по делу может сказать: "Андрей, ты уже не перегибай". И ты, если адекватен, признаешь: "Да, я перегнул". И вы пойдете дальше», — сказал Рублёв в интервью «Спорт-Экспрессу».

На ближайшем «Мастерса» в Мадриде Рублёв стартует сразу со второго круга. Его соперником станет победитель пары Чжичжэнь Чжань (Китай) — Вито Копршива (Чехия). С Сафиным он работает с марта прошлого года.