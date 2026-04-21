Российский теннисист Андрей Рублёв поделился своими впечатлениями от работы с известным в прошлом игроком Маратом Сафиным.

Андрей Рублёв

«Марат пока занят своими делами, он будет в Риме.  Но он следит, пишет, все хорошо.  Здесь со мной Фернандо Висенте, физио, фитнес-тренер, агент, друзья.

В целом мне с Маратом очень легко.  Есть коннект.  Со стороны может казаться, что он говорит — как можно так ошибаться, куда ты бьешь?  Но в этом — ноль агрессии и давления.  Сейчас, спустя год, могу сказать, что Марат вообще не жесткий как тренер.  Понятно, что когда я могу сглупить, он по делу может сказать: "Андрей, ты уже не перегибай".  И ты, если адекватен, признаешь: "Да, я перегнул".  И вы пойдете дальше», — сказал Рублёв в интервью «Спорт-Экспрессу».

На ближайшем «Мастерса» в Мадриде Рублёв стартует сразу со второго круга.  Его соперником станет победитель пары Чжичжэнь Чжань (Китай) — Вито Копршива (Чехия).  С Сафиным он работает с марта прошлого года.