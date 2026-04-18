Пятнадцатая ракетка мира Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP-500 в Барселоне.

Андрей Рублев globallookpress.com

Россиянин в трех сетах обыграл серба Хамада Меджедовича со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 58 минут. За время матча Рублев выполнил пять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Меджедович сделал в игре шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

За чемпионский титул Рублев встретится с победителем встречи между французом Артюром Фисом и испанцем Рафаэлем Ходаром.