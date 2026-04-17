Девятая ракетка мира Мирра Андреева прокомментировала свой выход в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте.

«Конечно, когда играешь против такой опытной соперницы… она выиграла столько турниров, что я даже не могу сосчитать. Сколько турниров Большого шлема, сколько "тысячников" она выиграла… она также выигрывала этот турнир в прошлом.

Я вышла на этот матч, чувствуя, что достаточно уверена в своей игре. Я выиграла несколько матчей в Линце. Кроме того, у меня и здесь была хорошая серия. Я говорила себе: "Что бы ни случилось, я должна продолжать бороться и верить. Я могу выиграть с любого счета". Именно это я повторяла себе во втором и третьем сете», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Мирра сразится с победительницей матча Елена Рыбакина из Казахстана и Лейлой Фернандес из Канады.