Камилла Рахимова, 74-я ракетка мира из Узбекистана, не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA-250 в Руане, Франция, потерпев поражение в матче второго круга от американки Энн Ли, занимающей 36-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 2:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время Энн Ли выполнила шесть эйсов, допустив четыре двойные ошибки и реализовав восемь из двенадцати брейк-пойнтов. Камилла Рахимова, напротив, не смогла выполнить ни одного эйса, совершила девять двойных ошибок и реализовала лишь пять из четырнадцати брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира в Руане соперницей Энн Ли станет победительница матча между украинкой Мартой Костюк и американской теннисисткой Кэти Макнелли.