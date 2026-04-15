Польская теннисистка Ига Свентек выиграла у немки Лауры Зигемунд в 1/8 финала турнира в Штутгарте (Германия).

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу четвертой ракетки мира.

Свентек выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Зигемунд сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Свентек сыграет с победительницей матча Алисия Паркс (США) — Мирра Андреева (Россия).