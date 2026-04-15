Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над Еленой Остапенко в первом круге турнира в Штутгарте.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Это было безумно. Я на самом деле не думала, что смогу вернуться в третьем сете, но мой последний турнир в Линце показал, что я могу выиграть с любого счета. Так что я просто продолжала верить в себя и пыталась использовать любую возможность. Медленно, очко за очком, я чувствовала, что возвращаюсь в игру. Остапенко — очень неудобная соперница, особенно в первом круге», — цитирует Андрееву пресс-служба WTA.

Во втором круге соперницей Андреевой станет Алисия Паркс из США.