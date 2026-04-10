Итальянец Янник Синнер (вторая ракетка мира) поделился эмоциями после выхода в полуфинал теннисного «Мастерса» в Монте‑Карло.

В четвертьфинале Синнер в двух сетах переиграл канадца Феликса Оже‑Альяссима (7) со счётом 6:3, 6:4.

«Чувствую, что сегодня это был шаг вперёд. Это был очень тяжёлый матч. Я знал, что мне нужно стать лучше в определённых областях. Подача ещё не такая, как мне бы хотелось, но, если учитывать все обстоятельства, я очень счастлив. Вчера очень устал. Хорошо восстановился во время сна этой ночью. Посмотрим, что будет завтра, но в любом случае я очень рад вернуться в полуфинал», — цитирует Синнера пресс‑служба ATP.