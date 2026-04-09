Бразильский теннисист Жоао Фонсека, занимающий 40-е место в мировом рейтинге, достиг четвертьфинала турнира «Мастерс» в Монте-Карло, одержав победу над итальянцем Маттео Берреттини в матче третьего круга со счетом 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 15 минут. Фонсека продемонстрировал высокую эффективность, выполнив пять эйсов и не допустив двойных ошибок. Он также реализовал четыре из шести брейк-пойнтов, заработанных в матче. Берреттини, в свою очередь, сделал два эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт.

Теперь Фонсека сразится за выход в полуфинал с победителем матча между бельгийцем Зизу Бергомсом и немецким теннисистом Александром Зверевым.